"Ieri, nel parcheggio dell'Esselunga, vicino Cisanello (Pisa) è scomparso mio fratello Francesco D'Angelo, era con i miei genitori e non aveva con se né documenti e né telefono, l'abbiamo cercato ovunque e continuano le ricerche". Questo l'appello lanciato su Facebook da Maria D'Angelo, sorella dello studente 26enne di origini salernitane, scomparso nel nulla. La sua scomparsa è stata denunciata in Questura a Pisa ieri sera, 12 giugno. L'ultima volta che è stato visto era con i genitori nei pressi del parcheggio dell'Esselunga del comune toscano. Francesco era diretto con loro al supermercato, poi ad un tratto è sparito. Il ragazzo, studente fuori sede ed arbitro di calcio, indossava una felpa Adidas nera e dei pantaloni grigi. Così la sorella Maria su Facebook: "E' scomparso dalle ore 20 circa – ci dice – da allora non abbiamo più notizie. Non aveva problemi con nessuno o preoccupazioni". Il ragazzo non ha con sé documenti e telefono. Per dare informazioni alla famiglia è disponibile il numero 3472932072, oltre a contattare la Polizia.

L'appello è stato rilanciato anche dal consigliere regionale Antonio Mazzeo. "Amici – ha scritto su Facebook -, condivido questo appello con tutti voi e vi chiedo di fare altrettanto. Facciamolo girare il più possibile e chiunque sappia qualcora informi la sorella Maria al numero che trovate nella foto. A Francesco dico solo che siamo tutti preoccupati per te e che ti aspettiamo presto".