È stato sorpreso nella sua abitazione mentre era in compagnia di una coppia di minorenni, un ragazzino e una ragazzina, con i quali poco prima aveva fatto sesso dopo averli adescati in strada. Per questo un uomo di 60 anni, commerciante del litorale pisano, è stato arrestato dai carabinieri della locala stazione in flagranza di reato con l'accusa di atti sessuali con minore. A mettere in allerta i carabinieri è stata la mamma del ragazzino, un 15enne, che ha notato qualcosa di strano nel figlio, momentaneamente rientrato a casa prima di tornare nell'appartamento dell'uomo.

La donna lo ha subito interpellato, ma solo dopo numerose reticenze del giovane è riuscita a convincerlo a raccontare tutto. Subito dopo è partita immediatamente la richiesta di aiuto della donna al 112 che ha inviato sul posto una pattuglia. Quando i militari dell'arma hanno bussato alla porta hanno trovato in casa l'uomo e i due ragazzini: oltre al 15enne vi era anche una 17enne: Secondo il racconto di questi ultimi, il sessantenne li avrebbe in qualche modo adescati in strada e successivamente li avrebbe condotti nel suo appartamento sul litorale dove sarebbero stati compiuti gli atti sessuali. L'uomo è stato condotto in carcere in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto. Dal suo canto si difende non negando gli atti sessuali ma spiegando che erano consenzienti.