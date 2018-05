Importante novità di carattere storico e culturale venuta fuori qualche giorno fa a Pisa, in Toscana. In località di Guardistallo infatti è stata scoperta una sepoltura risalente all’Età del rame, con al suo interno uno scheletro, punte di freccia ed un’ascia, risalente al 3500-3000 a.C. Probabilmente un antico guerriero che "dorme" da quasi cinquemila anni in Val di Cecina. Il responsabile della Soprintendenza di Pisa, Andrea Muzzi, ha dichiarato:

Si tratta di un ritrovamento eccezionale che è stato possibile effettuare grazie alla segnalazione di un privato che sul suo terreno aveva individuato alcuni piccoli resti riconducibili a una sepoltura. I resti sono stati prelevati dagli archeologi per proteggerli dal rischio o di essere deteriorati dagli agenti atmosferici e si trovano nella disponibilità della Soprintendenza per sottoporli a ulteriori studi.

Non è una novità per la località di Guardistallo, piccolo comune nella Val di Cecina, qui già nel primo Novecento furono rinvenute testimonianze archeologiche risalenti al periodo eneolitico, la cosiddetta età del rame trascorsa fra il 3500 ed il 2000 a.C.. Ciò è la prova ancora una volta di quanto la Val di Cecina territorio fosse abitato fin dai tempi più remoti. Il Museo Guarnacci di Volterra, sempre in provincia di Pisa, ospita quei reperti rinvenuti quasi un secolo fa, mentre quelli scoperti nell’ultima sepoltura saranno oggetto di studi e ricerche che ne permetteranno la catalogazione e la miglior tutela.