Un anziano di ottantadue anni è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto la sera dell’8 maggio a Bientina, comune nella provincia di Pisa. E insieme a lui sono morti anche i suoi due cani. Da quanto ricostruito l’uomo, un pensionato originario di Capannori (Lucca), era alla guida di un Suv, un Nissan Navarra, quando si è scontrato per cause ancora in corso di accertamento con un Range Rover. A causa dell'impatto, evidentemente molto violento, l’auto dell’anziano è finita nel fossato che costeggia la carreggiata. L’ottantaduenne sarebbe morto sul colpo: quando sul posto è intervenuto il 118 il personale non ha potuto far altro che constatare il decesso. Il cadavere dell'anziano era rimasto incastrato nell’abitacolo e per liberarlo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Incastrati nelle lamiere della vettura anche i cani dell’anziano, come lui ormai trovati dai soccorritori privi di vita.

La dinamica dell'incidente stradale – Il conducente del Range Rover, invece, è rimasto ferito ma le sue condizioni non sarebbero gravi. L’incidente mortale è avvenuto in prossimità di un incrocio al confine tra le province di Lucca e Pisa e l’esatta dinamica dello scontro è attualmente al vaglio dei carabinieri di Pontedera intervenuti per i rilievi di rito. Stando a una prima e sommaria ricostruzione, l’anziano stava viaggiando lungo la Bientinese quando all'incrocio con Caccialupi è avvenuto lo scontro frontale con l’altro Suv.