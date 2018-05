Deve rispondere di omicidio colposo il padre del bimbo di due mesi morto domenica mattina in ospedale a Pisa. Poco prima era scivolato dalle braccia dello stesso genitore che lo stava cullando nella cucina di casa. Il suo nome è scritto nel registro degli indagati. La procura della repubblica ha rinviato invece a domani, 30 maggio, il possibile conferimento dell'incarico a un medico legale per svolgere l'autopsia. Lo si apprende da ambienti investigativi. Gli investigatori stanno vagliando anche la condotta dei medici dell’ospedale Cisanello che hanno trattato il piccolo dal momento del ricovero fino alla degenza nel reparto di neonatologia, ma per il momento il pm Flavia Alemi non ha ravvisato la necessità di spiccare avvisi di garanzia. La magistratura ha già sequestrato le cartelle cliniche. Compito dell'autopsia sarà quello di chiarire la dinamica del fatto e di spiegare l’improvviso aggravamento del quadro clinico che ha determinato il decesso.

La tragedia di Pisa

Secondo le ricostruzioni, il padre, un medico 40enne, stava cullando il piccolo (che aveva un fratellino gemello che si trovava in quel momento in culla) che gli è improvvisamente sfuggito, cadendo a terra. Pur non evidenziando lesioni, l’uomo ha preferito portare subito il bimbo in ospedale per accertamenti. Ma la situazione è divenuta repentinamente tragica, col quadro clinico inizialmente non preoccupante precipitato rapidamente, fino al decesso dell’infante. La dinamica dell'incidente sembra al di sopra di ogni sospetto, resta invece da capire bene il decorso clinico del piccolo e quale lesione interna eventuale possa aver portato alla morte.