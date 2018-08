“Mio figlio è molto agitato, sta andando a casa dell'ex ragazza. Cercate di fermarlo”. È questo quanto una donna avrebbe detto a telefono ai carabinieri di Pontedera spingendoli a cercare il figlio che si stava recando a Calcinaia, nel Pisano, per raggiungere appunto l’ex compagna. Probabilmente la mamma temeva che suo figlio, un trentaquattrenne che insegna a Firenze, potesse far della male alla sua ex fidanzata, una ragazza di trenta anni con cui l’uomo aveva avuto una relazione di cui però non aveva mai accettato la fine. Come ricostruiscono i quotidiani locali, l’episodio è avvenuto nella notte tra lunedì e martedì dopo che la donna avrebbe tentato, invano, di fermare suo figlio.

Ancora agitato, l'uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale – Il trentaquattrenne – che a quanto si è appreso soffre di problemi psichici -., in stato di alterazione si è messo alla guida dell'auto per andare dall'ex fidanzata, ma lì sotto casa della donna ha trovato i militari avvertiti dalla mamma. L'insegnante è stato quindi portato in caserma, non con poche difficoltà, per essere riconsegnato ai familiari. Arrivato in caserma però l'uomo avrebbe iniziato a prendersela con i carabinieri che alla fine hanno dovuto arrestarlo per resistenza a pubblico ufficiale. Nella notte l’insegnante è stato poi trasportato in ambulanza al reparto di psichiatria dell’ospedale Santa Chiara di Pisa dopo un trattamento sanitario obbligatorio.