Dopo una serie di accertamenti clinici per una patologia che lo aveva costretto ad un breve ricovero ospedaliero, stava finalmente tornando a casa accompagnato da un'ambulanza ma lungo la strada purtroppo il destino si è accanito contro di lui e l'uomo è dovuto ritornare indietro al pronto soccorso, questa volta per un incidente. L'episodio nel pomeriggio di martedì sulla strada provinciale del Commercio, nel territorio del comune di Casciana Terme Lari, in provincia di Pisa. Il paziente era stato dimesso da poco ma l'ambulanza che lo stava riaccompagnando a casa infatti è improvvisamente sbandata finendo la sua corsa fuori strada, in un fosso e poi contro un albero.

Il paziente è rimasto incastrato all'interno del mezzo di soccorso ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarlo e adagiarlo su un'altra ambulanza, questa volta in direzione opposta, verso il pronto soccorso dell'ospedale "Lotti" di Pontedera. L'uomo infatti ha dovuto ricorrere nuovamente alle cure dei medici così come gli altri occupanti dell'ambulanza ma fortunatamente per nessuno di loro si è trattato di ferite gravi. Sulla dinamica dell'incidente, nel quale non sono stati coinvolti altri mezzi, sono in corso indagini.