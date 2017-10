È morto a soli 22 anni mentre viaggiava in motorino. Francesco Avino, studente universitario di ingegneria, residente a Vecchiano (Pisa), ha perso la vita in seguito a un incidente avvenuto a un incrocio, regolato da un semaforo, fra via Aurelia e via Fermi, a Migliarino. La tragedia è avvenuta nei pressi dell'incrocio fra la strada statale e via Bruno, vicino al ponte sul Serchio e nei pressi di un ristorante cinese. Il giovane viaggiava con il mezzo a due ruote in direzione sud, verso Pisa, ed era appena uscito da casa. La dinamica dell'incidente è comunque ancora in fase di ricostruzione ma, secondo quanto si è appreso, non sarebbero stati coinvolti altri veicoli. A chiamare i soccorsi sono stati alcuni automobilisti. Sul posto le forze dell'ordine per ricostruire l'accaduto e il personale del 118 che ha inviato sul posto un’ambulanza della Misericordia di Pisa. Purtroppo per Francesco non c’era più nulla da fare. Troppo gravi le lesioni subite nello schianto. Sarà comunque l’autopsia, disposta tra oggi e domani, a chiarire tutto nel dettaglio.

Come riporta il Tirreno, prima della rimozione del corpo per il trasferimento a medicina legale da parte della Misericordia di Pisa, il papà della giovane vittima, Alessandro Avino, è arrivato sul posto e si è gettato a terra disperato, imprecando. “Non è possibile che non ci siano testimoni”, ha ripetuto ai vigili urbani che stavano facendo rilievi. “Guardate quelle strisce, possono essere importanti” ha indicato alcuni segni di gomme sull’asfalto. Sul posto poi sono giunti anche altri parenti, tra cui la madre di Francesco: “Ditemi che non è vero”, ha gridato disperata. Ora il sindaco Sergio Di Maio lancia un appello: “Se ci sono testimoni dell’incidente si facciano avanti”.