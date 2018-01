Hanno trascorso quasi settanta anni della loro vita sempre insieme e insieme se se sono andati per sempre a poche ore di distanza l'uno dall'altro. È la toccante storia di due anziani coniugi toscani, la 92enne Albania Valori e il 94enne Angiolo Cei, deceduti nelle scorse ore a distanza di poco più di 12 ore l'una dall'altro. Angiolo e Albania si erano sposati ventenni nel 1949, mettendo su famiglia a Isola di San Miniato, in provincia di Pisa. Dal loro amore erano nati tre figli che a loro volta gli hanno dato diversi nipoti e pronipoti. Nonostante gli acciacchi della vecchiaia, sempre nella loro casa di famiglia, sono rimasti insieme fino a poco tempo fa quando però il 94enne è stato ricoverato in ospedale per l'aggravarsi del sue condizioni di salute.

A lasciarci per prima è stata però Albania, che è morta nella sua abitazione, durante la notte tra mercoledì e giovedì per un improvviso malore. Come se si fossero dati un appuntamento, però, poco dopo è toccato anche al marito che non era stato ancora informato del decesso della consorte. L'uomo ha cessato di vivere nel tardo pomeriggio di giovedì all'ospedale di Empoli . Dopo una lunghissima vita in comune, per i due coniugi i familiari hanno stabilito che vengano svolti funerali comuni, come avrebbero voluto anche loro. L'ultimo saluto ai due anziani nel pomeriggio di sabato nella chiesa parrocchiale di Isola a San Miniato, infine la tumulazione nel cimitero di paese, fianco a fianco come lo sono sempre stati nella vita.