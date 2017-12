Prima hanno aggredito una ragazza a bordo del treno regionale Lucca – Pisa, poi hanno riversato la loro rabbia contro la capotreno intervenuta per difenderla. Non soddisfatti, una volta scesi alla stazione di Pisa Centrale si sono scagliati addirittura contro degli agenti della polizia ferroviaria ferendone due. Uno ha riportato la frattura del setto nasale. Ferite serie anche per la capotreno, tutti sono stati trasportati al pronto soccorso.

Per queste violenze quattro ragazzi di Lucca, tutti minorenni, sono stati fermati e ora sono negli uffici della polizia ferroviaria che sta valutando i provvedimenti da prendere e le contestazioni di reato. La dinamica esatta è ancora da definire con chiarezza ma l'aggressione ha avuto inizio intorno alle 11 di questa mattina a bordo del treno regionale nei pressi della stazione di Pisa San Rossore. La capotreno era intervenuta per difendere una passeggera aggredita dalla baby gang. A quel punto i giovani, una volta arrivati in stazione, hanno letteralmente pestato la dipendente di Trenitalia di fronte a decine di passeggeri che hanno tentato di intervenire e placare la loro rabbia ingiustificata. Nel frattempo la capotreno aveva avvertito la polizia. Al loro arrivo i ragazzi si sono scagliati anche contro gli agenti, ferendone due. Tre le ambulanze giunte sul posto con altre due pattuglie inviate dalla polizia a supporto della polfer.