Quattro persone sono rimaste ferite, sembra fortunatamente in maniera non grave, dai colpi di pistola sparati da un motociclista. La sparatoria è avvenuta questa mattina nel quartiere del Cep a Pisa. Secondo una prima ricostruzione, il motociclista che ha aperto il fuoco stava effettuando alcune scorribande per le strade del quartiere e sarebbe stato rimproverato dai passanti. Per questo motivo avrebbe reagito ed esploso alcuni colpi con una pistola di piccolo calibro prima di scappare via. Poco dopo i primi colpi, il motociclista sarebbe tornato sul posto con un'altra arma e avrebbe fatto nuovamente fuoco contro la folla ad altezza d'uomo e a distanza ravvicinata. Poi è scappato via nuovamente a piedi. “Il ragazzo ha reagito – il racconto di alcuni testimoni a Il Tirreno – tirando fuori una scacciacani. Poi se ne è andato”. Secondo le prime informazioni trapelate, l'uomo in fuga sarebbe un giovane pisano residente nella zona.

Le forze dell'ordine stanno cercando l'uomo che ha aperto il fuoco – Polizia e Carabinieri lo stanno cercando. L'uomo potrebbe essere ancora armato. Sul luogo della sparatoria, avvenuta intorno alle 11.30 di fronte a un bar pieno di clienti, sono intervenute le ambulanze del 118 per soccorrere i feriti, poi portati al pronto soccorso. Le persone rimaste ferite sono tre italiani e un tunisino. Tutti avrebbero riportato ferite alle braccia e alle gambe e fortunatamente nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita.