Dopo aver oltrepassato la recinzione della concessionarie di automobili, approfittando della pausa pranzo dei dipendenti, un gruppo di ragazzini ha "preso il controllo" di alcune delle vetture parcheggiate, accendendo i motori, ingranando a marcia e dando inizio a un vero e proprio autoscontro nel piazzale, con una decina di auto danneggiate e migliaia di euro di danni. Come riportato da Il Tirreno, i protagonisti della bravata dei ragazzini dell'età di non oltre 10-12 anni che due giorni fa, nel primo pomeriggio, si sono dati alla pazza gioia emulando le manovre al volate dei genitori nel piazzale del concessionario Giustiauto di Ospedaletto, quartiere di Pisa. Moltissime le macchine, nuove e non ancora immatricolate, parcheggiate all’interno del parcheggio della struttura.

A rendersi conto di qualcosa di strano e delle vetture prima in movimento, poi in collisione, è stato un dipendente dell’azienda che in quel momento si era affacciato da una finestra al secondo piano dello stabile. È stato lui a lanciare l’allarme al rientro dalla pausa pranzo. Fondamentale l’intervento del personale del concessionario del Gruppo Fiat, che ha evitato che i ragazzini potessero distruggere altre automobile, “giocando” all’autoscontro. I lavoratori non sono riusciti ad acciuffarli, ma comunque a metterli in fuga. Dalla concessionaria è subito partita la chiamata al 113. I danni alle auto, fino a ieri sera, non erano ancora stati quantificati con esattezza. I ragazzini sono però stati ripresi dalle telecamere di sicurezza del concessionario.