Ha perso il controllo della sua auto ed è andato a schiantarsi contro un albero. È morto così a soli 21 anni Francesco Lucchesi, dipendente di un’azienda di prodotti chimici di Castelfranco. L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 29 marzo, lungi via Vallelunga, nel comune di Montopoli, in provincia di Pisa. Il giovane, a bordo della sua Ford Fiesta nera, è andato a impattare contro un cipresso. Stando ad una prima ricostruzione di quanto accaduto, Francesco, poco dopo il pranzo, era partito da casa, dove viveva con i genitori e la sorella più piccola, per andare a lavoro. Ma, ad un certo punto, mentre era già in viaggio, ha deciso di tornare indietro, per motivi che al momento restano ignoti. È stato proprio a quel punto, all'altezza di un curvone, che si è verificato lo scontro fatale. A dare l'allarme è stata una passante, che ha avvertito immediatamente le forze dell'ordine.

Forse Francesco aveva dimenticato qualcosa di importante a casa, o non si esclude che il ragazzo si sia sentito male e per questo abbia perso il controllo della sua vettura, nel tentativo di chiedere aiuto alla mamma e al papà. Sull'asfalto, inoltre, non ci sono segni di frenate e il cellulare era nella tasca dei suoi pantaloni, a dimostrazione del fatto che non era distratto neppure dallo smartphone quando è uscito fuori strada. Risposte a questi e ad altri interrogativi saranno disponibili di certo dopo che verrà effettuata l'autopsia sul corpo del 21enne, in programma nei prossimi giorni presso l'istituto di medicina legale del Santa Chiara di Pisa, dove la salma della vittima è già stata trasferita su disposizione del magistrato di turno. La morte di Francesco, grande appassionato di mountain bike, ha lasciato sotto choc i suoi amici e la sua famiglia, che sui social network lo stanno ricordando con numerosi messaggi di cordoglio.