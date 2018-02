Patrizio Giovanni Iacono, il 21enne che ieri è stato ricercato per tutta la giornata per aver ferito a Pisa quattro persone con un'arma da fuoco, si stava nascondendo sotto ad un camper nei pressi del suo domicilio. Gli agenti della Squadra mobile di Pisa sono riusciti ad arrivare a lui grazie a un errore commesso dal giovane, che era riuscito a sfuggire a poliziotti e carabinieri per tutta la giornata, ma che ha in serata ha acceso il cellulare permettendo alle forze dell'ordine di risalire alla sua posizione. Notati dei movimenti sospetti sotto alla vettura, gli agenti sono intervenuti tempestivamente e non hanno dato il tempo a Iacono di poter accennare ad alcuna reazione. Catturato, ha soltanto chiesto "da quanto mi stavate cercando?".

Sarà indagato probabilmente per tentato omicidio. Il 21enne ieri ha esploso sei colpi di arma da fuoco nel quartiere popolare Cep a Pisa, causando il ferimento, per fortuna non grave, di quattro persone. I feriti sono stati trasportati presso l'ospedale di Cisanello e sono due pisani, uno di 47 e l'altro di 32 anni, entrambi feriti alla coscia, un cittadino tunisino ferito al braccio. Un altro pisano di 47 anni è stato salvato dal bottone del jeans che la ho protetto dal proiettile. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, all'origine del gesto né motivi razziali né politici. Si tratta "di follia pura di fronte al rimprovero di un gruppo di persone per le sue ripetute manovre spericolate con la moto". Il giovane uomo era stato infatti richiamato da dei passanti e questi, per tutta risposta, ha prima sparato con un'arma di piccolo calibro, forse una scacciacani, ed è poi tornato sul luogo, questa volta con un'altra pistola, per esplodere almeno sei colpi ad altezza d'uomo.