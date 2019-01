Dramma la sera di San Silvestro, poco dopo le 21, in strada Castello a Mirafiori a Torino: un uomo è stato travolto mentre attraversava la strada e trascinato per almeno 50 metri: chi lo ha investito si è poi dato alla fuga senza soccorrerlo ed è ora ricercato dalle forze dell’ordine. Lo sventurato pedone è stato immediatamente soccorso da sanitari del 118 e trasportato in gravissime condizione all’ospedale Cto, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso; l’uomo è deceduto nella notte.

Secondo una primissima ricostruzione, la vittima era arrivata in strada Castello di Mirafiori a bordo di una bicicletta rossa: dopo averla appoggiata a una siepe, ha attraversato la strada, ma proprio in quel momento è stato travolto dal pirata della strada.

A giudicare dai traumi riportati, l’uomo sarebbe prima finita a terra, quindi colpito dall'auto mentre si trovava sull'asfalto. Il mezzo investitore lo ha "agganciato" e trascinato per diversi metri. A chiamare aiuto è stato un passante che ha assistito a parte dell'incidente. La vittima non è ancora stata identificata e la municipale "invita chiunque possa aver riconosciuto la bicicletta e ne conosca i proprietario a contattare il comando al numero 0110111".