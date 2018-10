Il Nano Verde, uno dei locali più popolari e frequentati della costa orientale del Golfo di Piombino, è stato distrutto da un incendio nel corso della notte. Il bar, nel cuore del parco della Sterpaia e celebre per gli aperitivi e la musica in riva al mare, aveva terminato la stagione appena quattro sere fa, sabato, ed era quindi chiuso. Le fiamme non hanno risparmiato nulla e i vigili del fuoco, intervenuti tempestivamente, le hanno spente quando ormai era stato tutto distrutto.

I titolari del bar avevano effettuato l'ultimo sopralluogo di controllo proprio ieri, quando avevano anche staccato l'impianto elettrico per evitare sprechi di corrente ed eventuali incidenti. Al momento non sono ancora note le cause del rogo, ma non viene escluso il dolo e tutte le ipotesi sono aperte. In questi giorni aveva piovuto, la vegetazione era bagnata e anche per questo l’incendio è stato circoscritto agli arredi del locale. Se fosse successo in piena estate, sarebbe stata una tragedia anche per lo stesso parco della Sterpaia. I danni ammontano a decine di migliaia di euro.