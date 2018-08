È stato letteralmente folgorato da un fulmine mentre si trovava in spiaggia, ma è stato salvato in extremis dal defibrillatore ed è ora è fuori pericolo. È successo nel pomeriggio di ieri, domenica 19 agosto, intorno alle 13 a Vignale-Riotorto, a Piombino, in provincia di Livorno. Un uomo di 48 anni, originario di Bagno a Ripoli, era al mare al prendere il sole su un'amaca con una amica quando è stato colpito da un fulmine che gli ha provocato un arresto cardiaco. È stato salvato dalla presenza di un medico e di un infermiere, che si trovavano poco lontano per altri motivi, e che hanno iniziato subito le manovre di rianimazione e il massaggio cardiaco.

Sul posto è poi arrivato l'elicottero Pegaso e altri sanitari si sono calati con il verricello: dopo averlo trattato con il defibrillatore e averlo stabilizzato, lo hanno trasferito all'ospedale di Grosseto. Le sue condizioni sarebbero gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Ma questo non è l'unico episodio del genere registratosi nella penultima domenica di agosto, caratterizzata da temporali e maltempo su tutta la Penisola. Anche a Paola, in provincia di Cosenza, due fratelli, di 57 e 66 anni, sono rimasti feriti da un fulmine che si è abbattuto nelle loro vicinanze mentre stavano facendo una passeggiata sulla spiaggia. Il maggiore dei due è stato trasferito in elisoccorso all'ospedale di Lamezia Terme e versa in gravi condizioni, mentre il minore non avrebbe riportato lesioni.