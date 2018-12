Chi conosceva Pier Carlo Marchese e Mirella Rocchietti, una coppia di anziani che viveva a Pinerolo (Torino), parla di due vecchietti che si sono amati per tutta la vita e che mai, in quaranta anni insieme, hanno trascorso una giornata separati. Il loro era un amore forse di altri tempi, che non ammetteva separazione. Tanto che, quando lei è morta, lui probabilmente sconvolto da questa perdita ha deciso di seguirla. A scrivere di questa storia sono i quotidiani locali. Mirella, 83 anni, è stata trovata morta il 23 dicembre scorso nella sua casa a Pinerolo in via Bandello 10. Il decesso, secondo un primo riscontro medico, sarebbe avvenuto per cause naturali. A trovarla morta sul divano è stato proprio suo marito Pier Carlo, di 85 anni. Un uomo che evidentemente non ha retto a quel dolore e il pomeriggio stesso dell’antivigilia di Natale ha raggiunto il balcone della sua abitazione al quarto piano di un condominio di Pinerolo e si è buttato giù. Pier Carlo, scrive Repubblica, ha anche lasciato le chiavi nella toppa all’esterno in modo tale da non costringere nessuno a sfondare la porta. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno provato a rianimare inutilmente l’anziano. Entrambi sono stati trasportati nella camera mortuaria del cimitero di Pinerolo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

"Si sono aiutati fino alla fine" – “Erano due signori gentilissimi che si preoccupavano sempre di non disturbare troppo”, raccontano i vicini di casa. Qualcuno aveva visto il signor Pier Carlo la mattina stessa della tragedia: “Ha salutato come sempre, cortese”, raccontano. Tornando a casa deve aver trovato l’amata moglie morta. Nei tanti anni trascorsi insieme i coniugi hanno avuto una figlia che vive a Milano. Col tempo avevano iniziato ad avere entrambi problemi di salute ma chi li conosceva dice che si davano una mano a vicenda per farcela da soli senza chiedere aiuto. La spesa la ordinavano a domicilio e lui, tutte le mattine, scendeva a portare giù la spazzatura. “Si sono aiutati fino alla fine”, raccontano ancora i conoscenti. Prima di togliersi la vita l’ottantacinquenne ha anche preso una coperta che aveva sul divano per coprire la moglie ormai morta.