Nonostante i numerosi richiami informali e formali da parte dell'autista dello scuolabus e dei volontari addetti alla sicurezza a bordo, avevano continuato a tenere comportamenti da bulli sul pulmino che dalla scuola li riportava a casa, infastidendo e picchiando gli altri studenti a bordo. Per questo nei confronti dei due ragazzini di appena 8 e 10 anni è stata decisa una punizione esemplare: sono stati lasciati a piedi nel tragitto andata e ritorno fra casa e istituto scolastico e non per la durata di un solo viaggio, ma per un intero mese. Il caso, come racconta lo stesso sindaco, è avvenuto nella cittadina di Santa Lucia di Piave, nel Trevigiano.

La punizione è arrivata per ordine del primo cittadino, Riccardo Szumski, stanco delle continue segnalazioni dei due bulli da parte dei genitori degli altri alunni e dello stesso personale a bordo del bus. La decisione infatti è arrivata dopo che lo stesso primo cittadino aveva convocato in municipio i genitori, spiegando la situazione e facendo sapere che, se avessero continuato con i loro atteggiamenti, sarebbero stati sospesi. Un avvertimento che non aveva ottenuto risultati facendo scattare la sanzione.

La punizione sembra essere servita visto che i due ragazzini sono stati portati dal sindaco dagli stessi genitori e hanno chiesto scusa. L’episodio risale all’inizio di gennaio, ma è stato reso pubblico solo ora che i due studenti sono stati riammessi sullo scuolabus. "La situazione in queste settimane sembra migliorata ed i ragazzi per il momento si contengono, pur rimanendo esuberanti" ha spiegato il sindaco Szumski, ribadendo che le regole vanno rispettate e che continuerà a vigilare perché in caso di un altro episodio scatterà il definitivo allontanamento dei due dal bus.