Se siete alle prese con mariti troppo violenti che vi picchiano e meglio calmarli baciando loro i piedi dopo averli bagnati e massaggiati con acqua tiepida, estratto di fiori e possibilmente anche con il latte. Sono i singolari consigli lanciati da una esperta iraniana in relazioni di coppia in un programma della tv di Stato locale andato in onda sul canale regionale della zona, nell'entroterra del Paese mediorientale. Secondo la presunta esperta, infatti, queste tecniche che dovrebbero ravvivare il rapporto di coppia sono utilissime affinché i mariti che picchiano le mogli si accorgano del valore della compagna, comportandosi meglio con le proprie consorti

Suggerimenti che anche in un Paese dove la libertà femminile è stata notevolmente ridotta con l'avvento della Repubblica islamica, ha creato non poco scalpore. Attorno al caso si è creato un intenso dibattito pubblico che ha visto anche l'intervento di condanna di una delle vicepresidenti della Repubblica islamica. "È stato orribile, sarebbe auspicabile che i cosiddetti ‘esperti religiosi' dispensassero veri insegnamenti religiosi nei programmi televisivi, non degli orribili consigli apparentemente religiosi che diventano motivo di scherzo e scherno di tutti" ha tuonato infatti Shahindokht Molaverdi, che ha la delega per i diritti civili nel governo del presidente, Hassan Rohani.

L'uscita della presunta esperta infatti ha dato vita anche sui social a una valanga di battute contro la televisione pubblica iraniana che è sottoposta al controllo della guida suprema spirituale e religiosa e non al governo. L'episodio però ha dato anche nuovo vigore proprio alle proteste contro le autorità locali dopo i disordini dei mesi scorsi per il carovita e le imposizioni alle donne. "Le persone non riescono più a comprare il latte e quella signora invita la gente a lavare i piedi del marito col latte", hanno accusato alcune commentatori. Dalla televisione iraniana si sono affrettati a scusarsi, sostenendo che quelli erano solo consigli personali di una donna e non avevano nulla a che fare con precetti religiosi.