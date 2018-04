Un uomo di Masury, nello stato dell'Ohio, in Usa, è finito sotto processo con l'accusa di violenza domestica nei confronti della sua fidanzata dopo che la polizia lo ha arrestato per aver aggredito la donna a colpi di pizza. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, i due stavano tornando a casa di sera e avevano appena comprato le pizze da mangiare nell'abitazione che condividono quando hanno iniziato a litigare in macchina. Il 24enne Kenneth Evans è andato fuori di testa e, dopo aver inveito contro la giovane, ha preso la pizza e ha iniziato a colpirla

La polizia ha detto di essere stata chiamata nell'abitazione da dove provenivano delle urla. All'arrivo degli agenti in casa, l'uomo era in un forte stato di agitazione mentre mobili e suppellettili sembravano essere sparsi ovunque. La donna non aveva segni evidenti di violenza ma ha raccontato l'aggressione subita poco prima quando l'uomo l'ha colpita in faccia con una pizza. Secondo il suo racconto, una volta giunti a casa Evans ha fracassato anche una cassetta della posta e infine si è accanito su divani e mobili spingendola a chiamare la polizia.