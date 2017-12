Un bambino di 5 anni dell'Oklahoma, negli Stati Uniti, è stato picchiato violentemente sulla schiena e sul viso dal compagno di sua madre, che l'aveva sorpreso a sbirciare nei pacchi dei regali di Natale. Wesley McCollum, 25 anni, è stato arrestato con l'accusa di lesioni e di abbandono dei minori. La madre del bambino ha raccontato alla polizia che si era dovuta allontanare qualche ora per fare shopping: aveva chiesto al suo fidanzato di badare al piccolo, ma quando è tornata a casa si è accorta che il bimbo aveva evidenti lividi in tutto il corpo. Alla donna è subito stato chiaro cosa era accaduto: "Non ci sono parole che possano descrivere il mio stato d'animo in quei momento. Un misto di rabbia, delusione e paura. Ho abbracciato subito mio figlio e gli ho chiesto di raccontarmi cosa fosse accaduto. Le sue parole non hanno fatto altro che confermarmi quello che sospettavo già", ha detto la donna ai media statunitensi.

"Wesley mi ha fatto del male", sono state le parole del bambino, cui ha fatto immediatamente seguito una telefonata di sua madre alla olizia e la denuncia al 25enne. Gli inquirenti stanno cercando di capire se si sia trattato di un episodio isolato oppure se le violenze siano state frequenti.