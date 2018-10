In Giappone sempre più scuole e aziende invitano studenti e dipendenti a piangere. Un “metodo” considerato ottimo per superare lo stress e migliorare la propria salute mentale. Secondo gli esperti in materia, le lacrime – non importa se di gioia o di tristezza – aiutano a scaricare la tensione e a far rilassare il sistema nervoso. In particolare, il professore Junko Umihara della università medica giapponese Nippon Medical School sostiene che il pianto “è un sistema d’autodifesa dello stress costante”. E nel Paese del Sol Levante c'è Hidefumi Yoshida, quarantatreenne ex professore del liceo che si definisce “namida sensei” (“professore del pianto”), che da più di 5 anni dà lezioni del pianto nelle scuole e nelle aziende del Paese. Durante le sue lezioni il prof insegna agli alunni “i benefici del pianto”.

Piangi una volta a settimana e avrai una vita senza stress – Secondo il “professore del pianto”, versare le lacrime porta più benefici nel togliere lo stress rispetto al sonno o alle risate. E ancora, secondo lui, se piangi una volta la settimana avrai una vita serena priva di stress. Il Giappone ha introdotto sin dal 2015 il programma obbligatorio per il controllo dello stress per le aziende con cinquanta o più dipendenti e da allora le lezioni di questo professore vanno a ruba. Soltanto negli ultimi due anni, secondo quanto si legge sui media locali, Yoshida è stato ingaggiato da un centinaio di società per dare lezioni sui benefici del pianto. Come insegna questo docente a provocare il pianto? Basterebbe a quanto pare guardare film strappalacrime, ascoltare musica sentimentale e ancora leggere libri passionali.