Ha accoltellato la moglie, una donna di 28 anni, davanti ai figli piccoli, nella loro casa alla periferia di Piacenza. L’episodio è avvenuto nella tarda serata di ieri: secondo le prime ricostruzioni il marito avrebbe colpito più volte la moglie con un coltello durante una lite in casa, avvenuta davanti agli occhi dei due figli piccoli della coppia. Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri. La donna è stata ricoverata in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita.

L’uomo, dopo aver passato la notte in questura, è stato arrestato. Le ultime informazioni confermano che la donna, trasportata in ospedale dal 118, non è in pericolo di vita. Per il marito, un albanese di 48 anni, le accuse sono di lesioni aggravate, maltrattamenti in famiglia e minacce. Ad avvertire le forze dell’ordine alcuni vicini di casa che hanno chiamato il 113 dopo aver sentito le grida provenire dalla casa. La donna, anche lei albanese, è stata colpita con il coltello da cucina dal marito più volte e in varie parti del corpo. Fortunatamente nessuno degli organi vitali è stato colpito. La lite tra i due, culminata con l’accoltellamento, è avvenuta davanti agli occhi dei figli piccoli, un maschio e una femmina: i due sono stati affidati a un parente. Sul posto dell’aggressione sono intervenuti anche polizia scientifica e squadra mobile. Il coltello utilizzato per colpire la donna è stato sequestrato. Non è ancora chiaro quali siano state le motivazioni che hanno portato alla lite e all’aggressione, anche se – secondo quanto emerso finora – sembra che il 48enne fosse ubriaco.