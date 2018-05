E' stata sottoposta a un delicatissimo intervento chirurgico dopo l'amputazione di una gamba la donna canadese che oggi intorno alle 13 è stata travolta da un treno nella stazione di Piacenza. Trasportata d’urgenza in ospedale dal 118, è stata immediatamente sottoposta a un complicato intervento alla gamba che era stata tranciata, dal ginocchio in giù, dalla ruota del convoglio, il Freccia Bianca Bari-Milano. L’infortunio ha causato anche un grave stato di choc generale e la donna si trova ancora in prognosi riservata. Nel frattempo proseguono le indagini della Polizia Ferroviaria per ricostruire la dinamica. Al vaglio della polizia vi è infatti un’altra ipotesi: la donna sarebbe finita con la gamba sotto le ruote del treno nel tentativo di risalire sul convoglio in corsa, dopo essere scesa alla fermata piacentina, forse per prendere qualcosa da mangiare, approfittando della breve sosta, ai distributori automatici lungo la banchina.

Un'altra ipotesi che si sta valutando è che la donna possa aver aperto la porta sbagliata, ovvero quella che non affaccia sul marciapiede di discesa bensì sulla massicciata. Stando a quanto riferisce Repubblica, quindi, la canadese sarebbe riuscita a scendere dal lato sbagliato approfittando di un guasto al sistema di controllo sull'apertura e chiusura delle porte, sistema che la stessa Trenitalia ha ammesso essere stato difettoso: la porta non si sarebbe dovuta infatti aprire, in caso di sistema di controllo attivo. Stando a quanto avrebbero dichiarato fonti ferroviarie la porta sarebbe stata aperta dalla passeggera con il treno già in partenza. Tanto che il personale si è accorto dell'incidente solo durante la corsa.