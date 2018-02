Il brigadiere capo dei carabinieri Luca Belvedere, aggredito e picchiato durante il corteo del 10 febbraio a Piacenza, è stato dimesso dall'ospedale di Careggi, dove era ricoverato. Ha riportato una prognosi di sessanta giorni per la frattura alla spalla, ha spiegato il comandante provinciale dell’Arma di Piacenza, colonnello Corrado Scattarretico. “Oggi – ha aggiunto – ci siamo sentiti telefonicamente e l’ho informato delle indagini che, in collaborazione con la Polizia, hanno permesso di identificare tutte le persone che hanno partecipato al pestaggio e trarre in arresto chi lo ha malmenato in modo indegno, violento e senza ritegno”. Scattarretico ha fatto sapere di aver invitato Belvedere a Piacenza, “per una cena, e per mostrargli le bellezze di questo luogo, affinché possa ricordare in maniera positiva la nostra città”. Una foto del brigadiere è stato pubblicata sulla pagina Facebook Angeli Chiamati Carabinieri: “Operazione andata bene. Ecco il nostro eroe che ha resistito a 400 persone , buona guarigione al nostro brigadiere capo dei carabinieri”.

Nel frattempo, questa mattina nel carcere delle Novate sono stati interrogati Moustafa Elshennawi, 23enne egiziano attivo nel sindacato Si Cobas, e Giorgio Battagliola, 29enne di Bussoleno, entrambi arrestati da polizia e carabinieri per l’aggressione al carabiniere durante gli scontri di sabato scorso. Entrambi sono stati sentiti dal gip Adele Savastano: il 23enne si è avvalso della facoltà di non rispondere, mentre il piemontese ha reso alcune dichiarazioni. Per entrambi è stata confermata la custodia cautelare in carcere. Lorenzo Canti, il modenese 23enne, anche lui fermato per gli stessi fatti, verrà invece interrogato nelle prossime ore.