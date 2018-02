Terribile episodio di violenza famigliare nelle scorse ore nel Piacentino. Un uomo si sarebbe scagliato contro la moglie e il figlio in casa e li avrebbe colpiti nel sonno con una chiave inglese, riducendoli in fin di vita. Il dramma all'interno di un'abitazione di Castell'Arquato, piccolo centro situato sulle prime alture della val d'Arda, in Emilia-Romagna. Dopo l'allarme, sul posto sono accorsi i carabinieri della locale stazione che hanno immediatamente fermato e arrestato il presunto aggressore. Si tratta di un 62enne che pare fosse già seguito dai servizi sociali del suo comune.

Le vittime dell'aggressione invece sono la consorte, una donna di 58 anni, e il figlio, un ragazzo di 23 anni. Entrambi sono stati soccorsi dai sanitari intervenuti immediatamente sul posto con l'autoambulanza ma, vista la gravità delle loro condizioni, è stato fatto intervenire anche l'elicottero di soccorso che ha provveduto a trasportarli d'urgenza all'ospedale Maggiore di Parma dove sono stati ricoverati in gravissime condizioni. L'episodio intorno alle 3 di mercoledì quando, per motivi ancora da chiarire, il 62enne avrebbe impugnato una chiave inglese e avrebbe iniziato a colpire nel sonno il figlio di 23 anni. Ad accorgersi di quanto stava accadendo è stata la moglie che, svegliata dalle grida, è subito intervenuta per salvare il figlio ma la furia del marito si sarebbe scagliata anche su di lei, picchiata violentemente e lasciate esanime a terra. Infine l'uomo avrebbe ucciso il suo cane con lo stesso oggetto e aperto il gas, rintanandosi in bagno.

A lanciare l'allarme sarebbe stato invece un parente della donna ma solo diverse ore dopo i fatti. Prima delle 9 infatti l'uomo è passato per controllare che fosse tutto a posto dopo aver appreso dai colleghi della 58enne che non era andata al lavoro. Quando è arrivato, gli infissi dell'abitazione erano tutti chiusi ma la porta di ingresso non era chiusa con le mandate e lui è entrato, avvertendo subito un forte odore di gas. All'interno ha scoperto il 62enne addormentato sul pavimento in bagno con accanto il cane morto, mentre la 58enne e il figlio erano feriti e in una pozza di sangue in camera del ragazzo. L'uomo ha immediatamente allertato i carabinieri e i soccorsi che sono giunti sul posto e hanno così hanno evitato che la casa si saturasse ulteriormente di gas uccidendo anche il 62enne. Le condizioni di quest'ultimo non hanno destato preoccupazioni ed è stato subito condotto alla stazione locale dell’Arma per essere interrogato. Gravissime al contrario le condizioni di moglie e figlio: il primo è stato trovato nel letto con ferite alla testa e alla parte superiore del corpo, la seconda ai piedi dello stesso letto e con lesioni al capo.