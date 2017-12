Aveva 60 ed era originario di Savona, Giovanni Spatafora, morto in seguito a un incidente stradale avvenuto in Thailandia, dove l’uomo si trovava dal 29 novembre scorso per una vacanza-lavoro. Secondo le prime ricostruzioni, l'episodio si sarebbe verificato proprio il giorno di Natale: il 60enne si trovava a Phuket nell'ambito di una gita organizzata che comprendeva diversi savonesi. La comitiva aveva in programma diverse tappe e, dopo avere visitato la capitale Bangkok, si era spostata nella città che prende il nome dell'isola. Stando alle ricostruzioni, Spatafora stava tornando dalla visita di un tempio, a bordo di un moto-taxi, quando nell’affrontare una curva il conducente ha perso il controllo del mezzo e ha finito per sbandare. L’italiano ha battuto la testa contro un muretto e il colpo non gli ha dato scampo. L'impatto è stato fatale e Spatafora è deceduto sul colpo. Il corpo è stato composto alla morgue dell'ospedale di Phuket in attesa che vengano completate le formalità per il rientro in patria della salma.

Il 60enne aveva documentato tutto il viaggio sul suo profilo Facebook con foto e video. Il dramma si è consumato a meno di 7 giorni dal rientro già programmato in Italia. Spatafora era molto conosciuto a Savona per la sua attività di professionista nel settore del massaggio shiatsu. A ricordarlo, molto commosso, è il Maestro di arti marziali Ugo Mazzarella, dello Sport Center Savona: "Una persona splendida, che desiderava, con le sue tecniche, far star meglio le persone. Sono stato tra coloro che, anni fa, lo hanno spinto verso quello che sarebbe stato poi il suo lavoro, molto apprezzato. E anche alcuni dei miei allievi si rivolgevano a lui quando capitava qualche infortunio".