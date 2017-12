A causa della possibile presenza di pezzi di plastica dura all'interno delle brioche confezionate, l'azienda NaturaSì ha annunciato l'immediato richiamo di due lotti di croissant a marchio Ecor che erano già finiti nei supermercati e negozi di alimentari. Come spiega l’avviso di richiamo pubblicato dal gruppo sul proprio sito, i prodotti interessati sono alcune confezioni di Brioche con farina integrale macinata a pietra 5X35g e alcune confezioni di Brioche all'albicocca con farina integrale macinata a pietra 5X45g, entrambe prodotte per EcorNaturaSì spa di Verona dalla ditta Fraccaro Spumadoro spa di Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso.

I lotti richiamati dagli scaffali in particolare sono quelli con indicazione "da consumarsi preferibilmente entro lo 03/03/18 ". Oltre a richiamare le confezioni incriminate dai negozi, l'azienda ha invitato i consumatori che già avessero acquistato il prodotto a non consumarlo e a riportarlo indietro. "Per la possibile presenza di frammenti di plastica dura, chiediamo a tutti gli acquirenti di controllare le scorte in casa e di NON consumare il prodotto suddetto" scrivono da NaturaSì, aggiungendo: "I consumatori possono restituirlo al proprio negoziante che provvederà a sostituirlo o rimborsarlo oltre che a chiarire eventuali dubbi".