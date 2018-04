Un avviso immediato di ritiro dal mercato è stato lanciato nelle scorse ore dalla Mondelez Italia srl per alcuni prodotti a marchio Jocca, veduti in supermercati e negozi di alimentari, per possibile rischio fisico. Come si legge nell'avviso di richiamo immediato dagli scaffali , pubblicato dal Ministero della salute attraverso il proprio sito nella pagina dedicata alle allerte alimentari nella sezione "Avvisi di sicurezza", i prodotti in questione potrebbero contenere corpi estranei metallici all'interno con rischio per i consumatori che dovessero ingerirli. I prodotti interessati sono alcuni lotti delle confezioni di Latticino in fiocchi a base di formaggio fresco magro (76%) e Latticino in fiocchi senza lattosio, a base di formaggio fresco magro (84%).

Nel dettaglio, le confezioni interessate dal richiamo sono quelle venduti nei formati: 2×150 g – EAN 8001590002407, 2×175 g – EAN 7622210613455, 175 g – EAN 7622210138088, Senza lattosio 150 g – EAN 7622210614827. Tutte sono prodotte da Mondelez Deutschland Snacks Productions GmbH & Co. KG nello stabilimento tedesco di Bad Fallingbostel, in Bassa Sassonia. Il ritiro riguarda tutti i lotti sul mercato con le date di scadenza fino al 27/06/2018. In un comunicato, l’azienda ha dichiarato che “non appena è venuta a conoscenza di questa situazione, Mondelez International è entrata in contatto con le Autorità italiane competenti per informarle e procedere al richiamo volontario del prodotto come misura precauzionale" per garantire la sicurezza dei clienti. Come sempre, chi avesse già acquistato il prodotto con scadenza fino al 27/06/2018 incluso non deve assolutamente consumarlo ma può riconsegnarlo al punto vendita o rivolgersi per indicazioni al numero Verde Servizio consumatori Mondelez International 800-055200