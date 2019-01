Il naso del cane Peppino, lacerato da un petardo, è stato ricostruito. L'intervento di chirurgia plastica, eseguito a Campobasso da una equipe di medici veterinari, è "perfettamente riuscito" e permetterà all'animale di riacquistare le normali funzioni. La sua storia aveva commosso tutta Italia. Il povero animale, molto probabilmente oggetto di una bravata, era stato trovato moribondo nelle campagne tra Vinchiaturo e Baranello, in provincia di Campobasso, il 20 dicembre scorso. I volontari dell'Associazione protezione animali di Campobasso (APAC) si erano presto accorti di cosa era accaduto: qualcuno gli aveva infilato un petardo nel naso, facendolo poi esplodere, fratturandogli il palato e distruggendo i filtri nasali.

Loro stessi hanno lanciato una gara di solidarietà, che ha avuto adesioni da tutta Europa, per raccogliere i fondi necessari all'operazione. E in pochi giorni sono stati raccolti oltre 2mila euro. La stessa Apac ha annunciato poco fa che la “missione è stata compiuta”. Anticipando pure un dettagliato report sulle condizioni di salute dell’animale: “Grazie ai nostri meravigliosi veterinari e ai veterinari venuti da Roma solo per Peppe” si legge nel post su Facebook.

Il cane è stato operato dal medico veterinario Elsa Pollaci, insieme all’equipe del dottore Pezzuto che sin dal giorno del ritrovamento ha prestato tutte le cure del caso allo sfortunato quattrozampe, consentendogli di iniziare a mangiare. Peppe ora sarà trasferito in uno stallo casalingo e quando starà meglio potrà essere adottato. Non è chiaro se subirà ulteriori interventi. “Ora è ancora presto per dirlo” dicono gli specialisti.