Incerta la causa della lite, ma il risultato poteva essere ben più drammatico di quel che è stato. Intorno alle 19 di domenica 29 aprile 2018, quando ancora era giorno, a Marghera, in provincia di Venezia, arriva una telefonata di soccorso alla Polizia per sedare una rissa esplosa a via Rossarol, nei pressi di una palestra. Le persone coinvolte dovrebbero essere almeno quattro, ma quelli ripresi dal cellulare del passante nel video in apertura sono gli ultimi attimi del pestaggio. La vittima viene identificata come un rumeno di 32 anni. Il giovane uomo accenna a qualche reazione avendo l'aggressore su di sé, ma alla fine resta steso sul suolo, a torso a nudo e con la faccia piena di sangue. Quando la Polizia arriva, trova il giovane esattamente così, quasi privo di coscienza. Secondo quanto rivelato dal Gazzettino, il trentaduenne aveva benuto molto e ha rifiutato le cure mediche.

Negli ultimi mesi Marghera è stata cornice di diverse risse. Risale ad un mese fa quella che alla Rotonda Parmesan portò allo scontro tre persone per motivi di tifo calcistico; mentre a fine gennaio una maxi rissa causò 4 contusi e si chiuse con nove denunce.