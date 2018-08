Una donna di 39 anni è stata violentata nel primo pomeriggio a Pescara nella zona del terminal bus, nei pressi della stazione. L'episodio è accaduto intorno alle 14. Secondo quanto riportano i media locali, un senegalese di 61 anni è stato arrestato per violenza sessuale aggravata. L'uomo avrebbe alle spalle episodi di violenza in famiglia. Nel mese di aprile è tornato in libertà, dopo aver finito di scontare la pena per altri reati. La donna è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in ospedale per accertamenti e cure.

Da quanto si è appreso, l'uomo è in Italia perché sposato con una donna italiana. Le urla della donna, residente a Pescara, hanno attirato l'attenzione di alcuni passanti, che sono accorsi, bloccando il sengalese; lo stupratore è stato poi arrestato dagli agenti della Squadra Mobile e Squadra Volante. Su disposizione del pm di turno Rosangela Di Stefano, l'uomo è stato trasferito nella casa circondariale San Donato.