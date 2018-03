Uno studente di 23 anni si è presentato al poligono Cora di Apecchio, in provincia di Pesaro Urbino, e si è ucciso. È successo nel primo pomeriggio di ieri, venerdì 16 marzo. Il giovane, uno studente universitario prossimo a chiudere gli studi, si è recato nella struttura in mattinata, chiedendo appunto di potersi esercitare nel tiro. Affiancato da un istruttore, ha proseguito l'esercitazione fino ad ora di pranzo. Si è presentato poche ore dopo, esprimendo le stesse intenzioni della mattinata.

Nuovamente l'istruttore ha consegnato al ragazzo una pistola calibro 22 e tutto stava procedendo come poco prima. Approfittando però di un momento in cui l'istruttore era leggermente lontano dal ventitreenne, questi ha rapidamente rivolto la pistola contro se stesso, puntando la canna sotto al palato. Il ragazzo è morto sul colpo e sono stati vani i soccorsi. Sul posto sono giunti i Carabinieri che hanno accertato il suicidio. In auto sono stati trovati due biglietti di addio ai familiari.