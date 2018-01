Ci sono aggiornamenti sulla tragedia avvenuta nel primo pomeriggio di domenica a Orciano (Pesaro). Un ragazzo di 19 anni, Davide Cardinali, si è sentito male ed è morto improvvisamente mentre si trovava a casa di un amico, col quale aveva trascorso la serata in vari locali a bere alcolici. Una circostanza ammessa dallo stesso amico proprietario dell’abitazione dove aveva trovato alloggio la vittima. Oggi il Resto del Carlino scrive che il giovane potrebbe essere deceduto per cause dipendenti proprio da ciò che ha assunto nelle ultime ore. Gli inquirenti hanno perquisito l’abitazione trovando traccia di medicinali. Non sono invece trovate eventuali sostanze stupefacenti. L’ipotesi investigativa è quella che a causare il malore possa esser stato un cocktail alcool-farmaci rivelatosi fatale, tanto da far passare il ragazzo dal sonno alla morte senza che potesse rendersi conto di nulla.

La scoperta della morte è avvenuta intorno alle 14 di domenica. Nonostante gli immediati soccorsi con due ambulanze del 118, i sanitari però non sono riusciti a rianimare il 19enne, fulminato dal malore. La salma è stata portata all'ospedale Santa Croce di Fano, in attesa di esami che facciano luce sulla tragedia. “Attendiamo l’esito dell’autopsia per chiarire i motivi di questa morte. Escludiamo violenze esterne ma ci concentriamo sull’uso che ha fatto il ragazzo di alcool e di medicinali. È una tragedia che sarà chiarita quanto prima” ha detto il procuratore della Repubblica Cristina Tedeschini. I carabinieri di Mondavio e di Fano, dopo aver sequestrato confezioni di farmaci e altri oggetti, hanno riconsegnato la casa al proprietario, il quale ha immediatamente collaborato con gli inquirenti per ricostruire le ultime ore di vita trascorso con Davide.