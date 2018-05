Si è spento nella notte tra il 28 e il 29 maggio nella sua casa sul lungomare di Pesaro, a 46 anni, Andrea Marinelli, imprenditore del mobile che da due anni era anche sponsor nel Montomondiale del team dell'ascolano Romano Fenati. L'allarme è stato lanciato dalla moglie intorno alle 7, quando lo ha chiamato per la colazione. Marinelli da tempo aveva contratto un'infezione che gli aveva causato gravi danni sia al palato che al setto nasale. L'ultimo intervento chirurgico di ricostruzione dei tessuti l'aveva fatta il 9 di maggio all'ospedale di Ancona.

L'imprenditore aveva costruito un impero, ‘Marinelli Cucine' partendo da un capannone in via Toscana. Con il passare degli anni, e grazie a un contratto in esclusiva con il gruppo Mondo Convenienza, era diventato il primo produttore di cucine d'Italia: circa 250mila all'anno pari ad un terzo dell'intera produzione nel nostri paese. Quella di Marinelli Cucine è stata un'espansione rapidissima che ha portato l'imprenditore nel corso degli ultimi anni prima ad acquistare gli ex stabilimenti del gruppo Forni e in seguito ad affittare dagli famiglia Ferri i capannoni della ex Febal. Un colosso industriale da circa 70mila metri quadrati con alle dipendenze centinaia di operai. Nei progetti dell'imprenditore c'era anche di costruire un altro stabilimento in Spagna.

Il suo sogno però è rimasto nel cassetto. Da mesi, dopo l'insorgere della malattia, gli stabilimenti produttivi vengono mandati avanti dal fratello Massimo. Andrea Marinelli lascia oltre alla moglie Simona Biagini anche un figlio di 9 anni, Alessandro. La Procura di Pesaro ha disposto l'autopsia per stabilire con esattezza quali siano state le cause del decesso.