Ha rubato banconote da 50 e 100 euro, le ha nascoste giorno dopo giorno in una valigetta poi è fuggito all'estero. Protagonista del furto non un ladruncolo qualunque, bensì il direttore dell'area di servizio Foglia Ovest, corsia sud, lungo l’autostrada A-14 tra Pesaro e Fano. A darne notizia Il Resto del Carlino, secondo cui il dirigente – originario di Catania e da poco alla guida della stazione di servizio – se n'è andato con il bottino prima a Francoforte poi ai Caraibi.

Bloccarlo non è stato possibile, nonostante la Procura di Pesaro abbia tempestivamente inviato alla polizia tedesca un decreto di sequestro del denaro: alla richiesta non è stato però dato seguito, così il direttore è potuto decollare senza problemi e con un invidiabile carico di denaro. La magistratura indaga per il reato di appropriazione indebita aggravata, fattispecie che non prevede il fermo, soprattutto quello internazionale: l'inchiesta è stata aperta dopo la denuncia ricevuta dalla polizia stradale da parte della società per la sparizione dell’incasso. Il direttore avrebbe agito forte della fiducia che riponevano in lui, e che invece ha tradito senza scrupoli.

Rintracciare l'uomo ora sarà tutt'altro che semplice e anche la collaborazione dell'Interpol potrebbe rivelarsi complicata. Stando a quanto ricorda il Carlino, il direttore era arrivato da poco in quel luogo di lavoro ma nessuno aveva mai avuto sospetti sui suoi comportamenti o sul fatto che avrebbe perseguito il bene della società Autogrill. In realtà così non era: non è escluso che il ladro possa aver agito in questo modo per saldare vecchi debiti o far fronte a spese impreviste.