Strage in famiglia: forse in preda a un raptus di gelosia un uomo ha accoltellato più volte all'addome il nuovo compagno dell'ex moglie italiana, nell'abitazione della famiglia, in presenza dei suoi tre figli, che hanno assistito alla scena. Il tentato omicidio è avvenuto stamattina presto nel cortile di una casa in campagna, in frazione Borgo Santa Maria, a Pesaro. L'aggressore, un immigrato 26enne di origine egiziana, è stato arrestato dalla Squadra Mobile di Pesaro. L'uomo ferito, 28 anni, italiano, è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Pesaro. Al momento è in prognosi riservata.

I contorni della vicenda non sono ancora chiari: l'aggressione si è verificata dopo una lite animata: in casa c'era anche la nonna dei piccoli, che vive insieme alla figlia e ai nipoti. L'uomo, che risiede al Nord, avrebbe seguito l'ex compagna e il suo rivale fino a Pesaro, a insaputa dei due.