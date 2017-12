Tragico incidente stradale nella tarda serata di giovedì sulla statale adriatica a Pesaro. Intorno alle 23 un ragazzo di quindici anni che stava viaggiando in sella a uno scooter è finito contro un’auto. Il giovane scooterista, il pesarese Matteo Ghiselli, non ce l’ha fatta. Da quanto ricostruito, Matteo era diretto a casa, nel quartiere di Cattabrighe, quando un'utilitaria guidata da una ragazza di ventiquattro anni, che precedeva lo scooter in direzione nord, avrebbe svoltato a sinistra tagliando la strada al giovane in scooter. Nel terribile schianto il quindicenne è stato catapultato contro l’auto ed è morto sul colpo. Secondo quanto scrivono i quotidiani locali, il ragazzo indossava il casco, ma questo non è stato sufficiente per salvargli la vita. Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili urbani e i vigili del fuoco chiamati a recuperare il corpo dello studente che era rimasto incastrato sotto l'auto. Sotto choc e con lievi ferite la ventiquattrenne alla guida dell’auto coinvolta nell’incidente.

Il dolore della Vis Pesaro – Sconvolti per la scomparsa del giovane pesarese anche la Vis Pesaro, società con cui la vittima giocava. “Oggi una terribile notizia si è abbattuta su una famiglia, su una società, la VIS PESARO, sulla città intera. Un ragazzo di soli 15 anni, uno di noi, classe 2002, Matteo Ghiselli, che si era guadagnato il posto negli allievi regionali, è morto nella notte in un incidente mentre era in sella al suo scooter. Non ci sono parole per esprimere il nostro dolore, e la nostra tristezza, vorremmo solo comunicare a nome della società e di tutti i tesserati le più sentite condoglianze alla famiglia”, si legge sul sito della società.