Realizzare di nuovo alcuni dei dolcetti della Perugina del passato, ad esempio i Flipper, le Cinzia, i Tenerelli e le Castagne di Bosco, per salvare i posti di lavoro di molti dipendenti. È l’idea, di cui parla Il Corriere della Sera, venuta ad alcuni ex dipendenti storici della Perugina aiutati dalla deputata del M5s Tiziana Ciprini: “A San Sisto – racconta Francesco Falcinelli – siamo stati dirigenti, conosciamo l’azienda, abbiamo ancora il ricettario storico”. L’idea è appunto quella di tornare a produrre vari cioccolatini del passato per salvare il posto di lavoro di decine di persone che dal prossimo giugno saranno disoccupate. Perugina-Nestlé ha annunciato infatti lo scorso settembre 364 esuberi nello stabilimento di Perugia dove lavorano in 850. Una cinquantina di dipendenti ha accettato l’offerta dell’azienda di una buonuscita mentre per altri si è aperta una trattativa con i sindacati. Il caso è finito al ministero dello Sviluppo economico dove è stato aperto un tavolo dalla viceministra Teresa Bellanova ma nel frattempo si sono fatti avanti gli ex dipendenti con la loro proposta.

Loro sarebbero i tutor dei lavoratori licenziati che costituirebbero una cooperativa e ricomincerebbero a produrre i dolcetti vintage Perugina: “Noi abbiamo il know how per insegnare ai giovani e la cooperativa recupererebbe gli esuberi: insieme faremmo rinascere un’azienda di cioccolatini ad altissima qualità”. Alla Nestlé gli ex dell’azienda chiederebbero l’uso del nome Perugina e parte dei macchinari di San Sisto. L’idea è stata già presentata alla viceministra Bellanova che al Corriere ha spiegato che, per quanto interessante, “bisogna passare al progetto concreto e alla verifica di una fattibilità e questo può accadere solo nel confronto tra ex dipendenti e azienda”. Da parte sua, ha detto di “garantire il suo impegno a facilitare il contatto in questa direzione, cosa che ho fatto parlandone con Nestlé, e mi auguro che a breve possano incontrarsi per iniziare a discutere nel merito”.