Stava rincasando dopo una serata trascorsa in giro insieme ai suoi amici, ma a poche decine di metri da casa il suo viaggio si è tragicamente interrotto. Nicola Battaglini, ventitré anni, è morto in un incidente stradale avvenuto alle cinque del mattino di domenica. Il giovane di Mugnano, Perugia, per cause ancora da accertare è finito con la sua auto contro la recinzione del supermercato dove lavorava. Immediate sono arrivate le segnalazioni dell’incidente a 118, carabinieri e vigili del fuoco ma purtroppo i soccorsi per il giovane automobilista sono stati inutili. Sotto choc le comunità di Mugnano e delle zone circostanti. Il “Batta”, così lo chiamavano gli amici, arrivava da una famiglia molto conosciuta: intorno ai genitori, entrambi dipendenti comunali, c’è l’intera amministrazione cittadina. “Vogliamo essere vicini ai familiari di Nicola in questo momento drammatico – così il sindaco –, seppur incapaci di lenire il loro grande dolore, nel ricordo che molti di noi hanno e che preserveranno per sempre di questo ragazzo prematuramente strappato alla vita e alla gioia dei suoi anni”.

Il ricordo degli amici del "Batta" – “Quando un gruppo canta all’unisono da fuori si sente una sola voce, ma i componenti del gruppo stesso ad occhi chiusi potrebbero riconoscere la singola voce. Quando in un gruppo viene a mancare una voce, le altre voci tacciono per la perdita. Per sempre con noi Batta nel cuore”, le parole toccanti dedicate al ragazzo anche su Facebook da parte dei suoi amici. “Complicità, capirsi con uno sguardo senza troppe parole. Pensare all’unisono e condividere senza darsi troppe spiegazioni, senza sentire il bisogno di coprirsi da maschere o paure di essere giudicati, in qualsiasi circostanza anche scomoda, rapporti veri e genuini che solo chi ha avuto la fortuna di trovare un amico come te può capire”, il commovente messaggio di un altro amico apparso sul social network.