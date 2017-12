Strage di animali domenica pomeriggio in Umbria. Un tir che trasportava circa 700 agnelli si è ribaltato a San Giovanni del Pantano, frazione di Perugia. Secondo quanto ricostruito dai quotidiani locali, nell’incidente stradale sono morti almeno un centinaio di agnelli, mentre tanti altri animali sono scappati. Altri ancora sono stati successivamente recuperati e messi in salvo su un altro mezzo. Il tir che trasportava gli agnelli era diretto a Magione e si è ribaltato nella zona di una curva. L’uomo che era alla guida, un italiano che da quanto emerso finora avrebbe fatto da solo, è uscito praticamente illeso nonostante il ribaltamento del mezzo.

Causa dell'incidente probabilmente la strada ghiacciata e scivolosa – Stando a una prima ricostruzione dell’accaduto, tra le cause dell’incidente, con ogni probabilità, il fondo stradale reso scivoloso a causa della pioggia. Già nel corso della mattinata la strada scivolosa in quel punto aveva provocato degli incidente, fortunatamente nessuno grave. Sul luogo dell’incidente è intervenuta la polizia municipale di Perugia per i rilievi del caso oltre ai vigili del fuoco che hanno lavorato per ore. Nella mattinata di lunedì il mezzo ribaltato era ancora sul posto in attesa di essere rimosso con una gru. Il camion è finito fuori dalla sede stradale per cui non rappresentava un pericolo per la circolazione.