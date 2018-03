Si intitola "Tutta l'Umbria una mostra" e nasce per festeggiare i 100 anni della Galleria Nazionale dell'Umbria a Perugia. Da Gozzoli a Perugino, come nel 1907, i grandi maestri si "incontrano" tutti a Perugia. Sono più di 140 le opere che fino al 10 giugno saranno visitabili, in arrivo soprattutto da diocesi e chiese per le quali sono stati finanziati quasi 100 mila euro di restauri, e che daranno vita a questa imperdibile mostra. Ad aprire è il Trittico con la Madonna con bambino del Marzolini, del 1275 ma ancora così orientaleggiante, che era qui anche nel 1907.

A seguire, tra i capolavori presenti, il Cristo straziante di Nicolò Alunno, che all'inizio dello scorso secolo commosse la Regina Margherita. Ci sono poi la celeberrima Annunciazione Ranieri del Perugino, e i Gonfaloni delle processioni per scongiurare carestie e pestilenze, in una galleria infinita di volti angelicati, fondi oro, Madonne e santi, che per la prima volta rimettono insieme maestri come Gentile da Fabriano, Benozzo Gozzoli, Pintoricchio, Duccio, Beato Angelico, Piero della Francesca e Pietro da Cortona.

La grande esposizione di "Tutta l'Umbria una mostra" è pensata per festeggiare i 100 anni della Galleria Nazionale dell'Umbria prendendo spunto dalla storica Mostra d'antica arte umbra del 1907, la più imponente esposizione mai organizzata dalla regione, che con oltre mille pezzi al tempo contribuì a definire per la prima vota caratteristiche e tratti della scuola nata su questa terra tra Medioevo e Rinascimento. "Una mostra – ha dichiarato la presidente della Regione, Catiuscia Marini – che è un invito a conoscere tutta l'Umbria e la sua storia millenaria".