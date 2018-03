E' deceduto nella notte tra venerdì 30 e sabato 31 marzo Massimo Del Grasso, 53enne ex calciatore della Piavese negli anni Novanta, a causa delle ferite riportate in seguito ad un drammatico incidente in cui era rimasto coinvolto lo scorso martedì mattina a Po' Bandino, in provincia di Perugia, e che aveva visto morire sul colpo anche un quarantenne di Castiglion Fiorentino, Sauro Perugini, padre di tre bambini. Entrambi erano alla guida delle due auto che si scontrate frontalmente con violenza e per cause che sono ancora al vaglio degli inquirenti. Le condizioni dell'ex bomber era apparse fin da subito molto gravi, e purtroppo dopo tre giorni di agonia, non ce l'ha fatta.

I familiari hanno autorizzato l'espianto degli organi, che avverrà nelle prossime ore e che servirà a salvare altre vite. Era stato proprio Del Grasso a confidare alla sua famiglia la volontà di dare il via libera alla donazione degli organi nel caso in cui gli fosse successo qualcosa. Molto conosciuto nella zona del Trasimeno e in particolare in quella di Città della Pieve per i suoi trascorsi calcistici, tutta la comunità locale era in grande apprensione già dalla giornata di martedì, quando si è verificato l'incidente, e le notizie che arrivavano dall'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, dove era ricoverato, non erano per nulla rassicuranti. Sui social molti tifosi hanno espresso il proprio cordoglio per la sua scomparsa.