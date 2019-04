Episodio choc in una scuola di Perugia. È stata disegnata una svastica sul volto di un'alunna nera ritratta nella foto di classe affissa in una delle aule del liceo artistico Bernardino di Betto. La notizia è stata diffusa dal Corriere dell'Umbria, secondo il quale sarebbero stato proprio gli studenti ad avvertire del fatto la dirigente scolastica. Il simbolo nazista per eccellenza è stato subito cancellato, ma è stata avviata un'indagine interna per capire chi e perché abbia fatto una cosa del genere. Non si esclude che l'autore possa essere un compagno della ragazza, ma si valuta anche l’eventuale responsabilità di alcuni adolescenti che, nelle ultime ore di lezione del giorno precedente, hanno avuto libero accesso all’aula dove è stato ritrovato quell’atto vandalico.

"Troveremo chi è stato e prenderemo provvedimenti – ha assicurato Francesca Cencetti, preside dell'istituto che si trova in via Luigi Canali-. Non appena ho avuto questa notizia, mi sono recata in classe a parlare con i ragazzi. Sono stati loro per primi a denigrare il fatto, tutti uniti, concordi che il problema, serio, sta in chi queste cose le pensa e le fa. Prima va isolato e poi educato", sottolineando ancora che "si tratta di un avvenimento deprecabile ma anche un'occasione per capire, una volta di più, come questi ragazzi siano una massa pensante su questi temi e siano i primi censori di tali gesti".