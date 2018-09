Drammatico incidente per un cacciatore domenica mattina in Umbria. L’uomo, un sessantatreenne, è morto in una radura nella zona di Massa Martana (Perugia), dove viveva. Secondo quanto emerso dai rilievi dei carabinieri, il cacciatore è stato raggiunto accidentalmente da un colpo partito dal suo fucile, un calibro 12 automatico. Il corpo ormai senza vita del sessantatreenne è stato trovato intorno alle 14 da alcuni vicini di casa, allertati dalla moglie della vittima preoccupata per l’inconsueto ritardo del marito che non era tornato per l'ora di pranzo. Gli amici del cacciatore si sono recati dove l'uomo era solito cacciare e, quando lo hanno trovato, hanno subito dato l’allarme, ma per lui era già troppo tardi. I carabinieri hanno lavorato a lungo per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Da quanto emerso l’uomo, impiegato in un’azienda locale, era uscito da solo e si era appostato nella radura non lontano da casa in occasione della pre-apertura della caccia.

L'ipotesi è che dopo avere sparato si sia allontanato per recuperare l'animale – Secondo una prima ricostruzione, il cacciatore potrebbe essere rimasto impigliato tra due vecchi fili di ferro del vigneto nel momento in cui, dopo aver colpito un uccello, stava andando a raccoglierlo. A quel punto dal suo fucile sarebbe partito il colpo fatale che lo ha centrato in pieno. Probabilmente dopo il colpo il sessantatreenne ha subito perso conoscenza, non è infatti riuscito a chiamare i soccorsi. I carabinieri della compagnia di Todi hanno trovato sul posto due bossoli. Il cacciatore potrebbe essere morto tra le 12 e le 13. Sul luogo della tragedia è intervenuto anche il medico legale e il pubblico ministero della Procura di Spoleto ha disposto l’autopsia.