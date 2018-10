Scoprire di essere stati traditi dal proprio partner è una delle cose peggiori che possano accadere. Scoprirlo attraverso chat lasciate incautamente aperte, poi, è decisamente odioso. Mai come accorgersene dopo aver spulciato la funzione Street View di Google Maps

E' quello che è successo a un uomo di Lima, in Perù. Come spiega Todo Noticias, malgrado sospettasse da tempo che la moglie lo tradisse, la scoperta è avvenuta in modo assolutamente casuale e decisamente raro. L'uomo, infatti, stava esplorando con la Street View una delle zone più romantiche di Lima, il Ponte dei Sospiri di Barranco, situato a sud della città e frequentato da coppie di ogni età. Qui, ha visto una donna seduta su una panchina, che accarezzava il viso di un uomo disteso con la testa appoggiata sulle sue gambe.

Nonostante per ovvie ragioni di privacy Google abbia coperto i volti delle persone immortalate dalla Google Car, l'acconciatura e i vestiti indossati dalla donna risultavano: era proprio la moglie dell'uomo che sospettava di essere stato tradito. Messa di fronte a quella prova così evidente, la donna ha confessato l'infedeltà e questa brutta sorpresa ha portato, inevitabilmente, alla separazione della coppia di coniugi.