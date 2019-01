Quella che doveva essere una giornata di festa si è trasformata in tragedia in Perù, dove una frana ha travolto un albergo in cui si stava festeggiando un matrimonio. Pesante il bilancio delle vittime: almeno 15 persone sono rimaste uccise e altre 34 ferite. E' accaduto ad Abancay, nel sudest del Paese sudamericano: il sindaco della località, Evaristo Ramos, ha spiegato che la valanga "ha rotto i muri dell'Hotel Alhambra, dove era in corso la cerimonia, entrandovi con forza".

Secondo la stampa locale molti degli invitati, in totale più di cento presenti all'evento, sono ancora bloccati all'interno dell'edificio e soccorsi sono in corso per cercare di salvarne quanti più è possibile. E' probabile che le piogge torrenziali degli ultimi giorni potrebbero essere tra le cause della valanga di roccia e fango che ha travolto l'albergo, così come ha ipotizzato l'Instituto Nacional de Defensa Civil. L'autorità nazionale ha infatti spiegato che l'hotel si trova nei pressi di un pendio, da cui sarebbe sceso il cumulo di detriti, ma è in corso un'indagine per stabilire l'esatta causa della tragedia.