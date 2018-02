E' di almeno 35 persone morte e decine di feriti il bilancio dell'incidente di un autobus finito in un burrone nella regione di Arequipa, nel sud del Perù, dopo un volo di 80 metri. Lo rende noto un ufficiale della polizia del paese sudamericano, citato dal giornale locale RPP Noticias. L'incidente è avvenuto questa mattina (ora locale) vicino al ponte Ocona, al chilometro 780 della strada Panamericana Sud nella provincia di Camana. L'autobus, appartenente alla compagnia Rey Latino, era partito dalla città di Chala per raggiungere la città di Arequipa. Il veicolo, per ragioni ancora oggetto di indagini, si è ribaltato ed precipitato per circa 80 metri in un burrone.

"Finora le vittime accertate sono state 35 e i feriti 20. A bordo del bus – secondo i documenti della compagnia di trasporti – avrebbero dovuto viaggiare non più di 45 persone, ma si tratta di un numero non credibile poiché sul bus viaggiavano molte più persone". Sul posto stanno lavorando decine di squadre di soccorritori. I feriti sono stati trasportati nell'ospedale della città di Camana. Tre passeggeri gravemente feriti sono stati trasferiti in elicottero nella capitale regionale Arequipa. Quello che ha coinvolto l'autobus, della compagnia Rey Latina e partito quattro ore prima dell'incidente, è il secondo grave incidente sulle strade del Perù di quest'anno. Il 2 gennaio un altro mezzo si è schiantato finendo in un burrone nella zona costiera centrale del paese, causando 52 morti.