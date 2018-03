Almeno 11 persone sono decedute e altre 43 sono rimaste ferite in un drammatico incidente stradale avvenuto in Perù, dopo che l'autobus sul quale viaggiavano è finito in un burrone ieri nella regione di Ayacucho, nel sud del Paese. Lo riporta il giornale locale La Republica. Il mezzo avrebbe fatto un volo di almeno 100 metri, secondo la polizia che ha già accertato l’identità di sette vittime (quattro uomini e tre donne), come è segnalata l’emittente locale. Telesur. Il sindaco di Lucanas, Wilber Velarde Rojas, ha riferito ai media che l'autobus era partito il giorno prima da Lima e aveva come destinazione finale la città di Puquio, nella regione di Ayacucho. I fatti sono avvenuti nell'autostrada Interoceánica, in provincia di Lucana. La maggior parte delle vittime sono state trasferite nel centro medico della città di Puquio, mentre le persone in gravi condizioni sono state ammesse all'ospedale Ica.

Le ipotesi sulle cause della tragedia sono diverse: per adesso quella più probabile pare essere il possibile errore umano (l'incidente potrebbe essere stato causato da un colpo di sonno, stanchezza o distrazione dell'autista) o anche alla eccessiva velocità alla quale viaggiava il bus. Quando sono avvenuti i fatti era ancora buio e le condizioni meteorologiche erano sfavorevoli. “L'incidente, purtroppo, potrebbe essere stato una fatale combinazione di nebbia, pioggia e velocità”, ha detto il primo cittadino. Alcuni dei passeggeri che erano nei posti anteriori sono morti intrappolati nelle lamiere. “La maggior parte di noi dormiva, ho sentito il primo impatto, l'autobus è caduto e poi è accaduto il peggio. C'erano bambini che piangevano per il dolore, è stato terribile”, ha raccontato uno dei sopravvissuti.